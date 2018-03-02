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Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске в связи с погодными условиями

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Сахалинске в связи с погодными условиями. Мощный циклон принес с собой снегопад и ураганный ветер, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сильный снегопад и шквальный ветер обрушились на столицу Сахалинской области. В связи с этим власти города приняли решение об отмене занятий в школах. Родителей просят быть внимательней и следить за тем, где находятся их дети, сообщает ИА «Сусанин».

Также были перекрыты несколько дорог для всех видов транспорта. Например, автолюбители не смогут проехать в Синегорск. Автомобилистам настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на своем транспорте до отмены режима чрезвычайной ситуации.

Для тех граждан, кто из-за погоды оказался в трудном положении и не может добраться до дому, организованы специальные пункты временного пребывания. Как сообщила начальник департамента образования Южно-Сахалинска, такие пункты размещены в городских школах, детских садах и культурных учреждениях.

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