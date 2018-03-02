Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в выходные

Четверть месячной нормы осадков выпадет в столице в ближайшие выходные. Помимо снегопадов, в столичный регион придет небольшое потепление благодаря балканскому циклону. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Холодный антициклон медленно будет сдавать свои позиции, а с юго-запада подойдет балканский циклон. В субботу это проявится в интенсивном понижении атмосферного давления, небольших снегопадах, незначительном потеплении», — цитирует слова одного и специалистов центра агентство городских новостей «Москва».

По прогнозам метеорологов, в воскресенье снегопады усилятся и потепление станет заметнее. В ночь на субботу, 3 марта, температура воздуха составит -11...-13 градусов в Москве и -10...-15 градусов по области, днем столбики термометров покажут в городе -5...-7, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов мороза. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст., что на 7 мм ниже климатической нормы. В воскресенье, 4 марта, ожидаются продолжительные и интенсивные снегопады. По прогнозам синоптиков, выпадет порядка 8–10 мм снега при норме месяца в 34 мм. Температура днем составит -5 градусов, ожидается усиление ветра.

В понедельник, 5 марта, балканский циклон уйдет на восток, а в Московский регион вернется холодная воздушна масса. Температура воздуха ночью составит -12...-15 градусов, днем термометры покажут -7...-9 градусов.