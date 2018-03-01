Мэр Владивостока предложил сократить рабочий день из-за снегопада

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко предложил городским и районным предприятиям и работодателям сократить рабочий день из-за сильного снегопада.

Веркеенко отметил, что в случае сокращения рабочего дня делать это нужно поочередно, чтобы предотвратить хаос и заторы на дорогах. Мэр сообщил также, что из-за ухудшения погоды штаб по устранению снегопада будет работать в круглосуточном режиме, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Веркеенко добавил, что на улицы Владивостока выйдет вся существующая муниципальная уборочная техника, которая будет особо тщательно следить за районами транспортных развязок и узкими местами.

По словам градоначальника, в период снегопада будет усилена работа ГИБДД и городских служб. Водителей попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.