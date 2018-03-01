Занятия в школах на Сахалине отменяют из-за циклона

В Южно-Сахалинске 2 марта будут отменены занятия первой и второй смены в школах, это связано с неблагоприятным прогнозом погоды.

Синоптики ожидают сильный снег, метели и усиление ветра в течение суток. При этом существует угроза схода лавин. По решению администрации Южно-Сахалинска занятия в школах 2 марта проводиться не будут, при этом детские сады работают в обычном режиме, сообщает ИА SakhalinMedia.

По оценкам специалистов, циклон продержится на Сахалине до начала следующей недели, но самые тяжелые погодные условия ожидаются в течение ближайших суток. Жителей Южно-Сахалинска просят не выезжать без необходимости за пределы города. Кроме того, 2 марта будут отменены пригородные поезда.

Из-за циклона неблагоприятные погодные условия складываются на территории Дальнего Востока. Во Владивостоке мэр города рекомендовал сократить рабочий день.