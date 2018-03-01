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Автобусное сообщение приостановят на Сахалине из-за мощного циклона

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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На юге Сахалина приостановят автобусное сообщение из-за мощного циклона, который надвигается на регион.

В четверг, 1 марта, с 16:00 по местному времени движение пассажирского транспорта в сторону Углегорска, Макарова и Поронайска будет прекращено.

Кроме того, для предотвращения попадания автомобилей в снежные заносы с 21:00 будет ограничено движение на участках дорог Стародубское–Макаров и Арсентьевка–Ильинский.

«В зависимости от складывающейся обстановки ограничения могут распространиться и на другие участки автодорог», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Спасатели просят водителей отказаться от поездок до улучшения погодных условий.

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