Утро первого дня весны Москва встретит аномальными морозами

В столице и Подмосковье сильные морозы сохранятся ночью и утром 1 марта.

«Сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы», — сообщает ГУ МЧС России по Москве.

МЧС предлагает воздержаться от длительного пребывания на улице. Водителей просят отказаться от длительных поездок и «быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах».

Как писал портал iz.ru, постепенное потепление в Москве начнется 2 марта.