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Утро первого дня весны Москва встретит аномальными морозами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В столице и Подмосковье сильные морозы сохранятся ночью и утром 1 марта.

«Сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы», — сообщает ГУ МЧС России по Москве.

МЧС предлагает воздержаться от длительного пребывания на улице. Водителей просят отказаться от  длительных поездок и «быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах».

Как писал портал iz.ru, постепенное потепление в Москве начнется 2 марта.

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