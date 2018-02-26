Количество курсирующих в Москве автобусов увеличили из-за морозов

ГУП «Мосгортранс» увеличил на 10% количество курсирующих в Москве автобусов в связи с усилением холодов. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Сегодня достаточно аномальная погода по сравнению с прошлым годом, поэтому мы постарались сделать всё, чтобы вы на остановках ждали как можно меньше», — рассказал он в эфире телеканала «Москва 24».

При этом Ликсутов отметил, что в морозные дни пассажиропоток в наземном транспорте обычно снижается.

Как сообщал портал iz.ru, ночь на 26 февраля стала самой холодной за текущую зиму. Согласно прогнозу синоптиков, 27 и 28 февраля в столице температура в дневное время составит от минус 11 до минус 13 градусов.

По словам главы Росгидрометцентра, в последние дни календарной зимы в Москве также следует ожидать усиления ветра до 15 м/с.