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Количество курсирующих в Москве автобусов увеличили из-за морозов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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ГУП «Мосгортранс» увеличил на 10% количество курсирующих в Москве автобусов в связи с усилением холодов. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Сегодня достаточно аномальная погода по сравнению с прошлым годом, поэтому мы постарались сделать всё, чтобы вы на остановках ждали как можно меньше», — рассказал он в эфире телеканала «Москва 24»

При этом Ликсутов отметил, что в морозные дни пассажиропоток в наземном транспорте обычно снижается. 

Как сообщал портал iz.ru, ночь на 26 февраля стала самой холодной за текущую зиму. Согласно прогнозу синоптиков, 27 и 28 февраля в столице температура в дневное время составит от минус 11 до минус 13 градусов. 

По словам главы Росгидрометцентра, в последние дни календарной зимы в Москве также следует ожидать усиления ветра до 15 м/с. 

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