Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Пробки на дорогах Москвы вечером в четверг, 22 января, достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Значительные затруднения наблюдаются на Бульварном и Садовом кольце, Болотной, Москворецкой, Кремлевской, Серебрянической набережных. Также в центре «стоят» Новый Арбат, Кутузовский проспект, Тверская улица и проспект Мира.

На внутренней стороне ТТК пробка растянулась от Бережковской набережной до Новосущевской улицы. Также затор образовался на юго-западе и западе МКАД от 21-го км автодороги до Щелковского шоссе.

Портал iz.ru писал о том, что Центр организации дорожного движения планирует использовать профессиональные квадрокоптеры для мониторинга дорожной ситуации на МКАД . Проект пока разрабатывается, тестируются различные варианты. Сообщалось, что в качестве эксперимента продумывается возможность «оперативной и очень быстрой съемки всех участников ДТП, чтобы сократить время перекрытия».