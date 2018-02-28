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Снегопады накрыли Европу

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Европу накрыли аномальные морозы и снегопады. Из-за непогоды отменяют авиарейсы, закрывают школы и детские сады.

Так, сильнейшая стихия парализовала дороги Лондона. Водители стоят в пробках, которые образовались во всех частях города. Аэропорт Хитроу работает с перебоями, не ходят пригородные поезда.

Власти объявили «янтарный» уровень опасности — погода опасна для жизни. В некоторых городах Великобритании ожидают до 40 см снега.

Со снежным апокалипсисом столкнулись и жители Испании. В 20 городах объявлен «оранжевый» уровень опасности. В Валенсии и Каталонии снежный покров достигает 6 см.

В Италии из-за аномальной погоды закрывают школы и детские сады. В Риме люди часами не могут покинуть поезда, вставшие на путях из-за мороза.

На востоке Ирландии объявили «красный» уровень опасности. Снежный покров в некоторых графствах достигает 16 см. Из-за непогоды с перебоями работают аэропорты, отменяют занятия в школах.

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