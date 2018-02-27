Опубликовано видео спасения примерзшего к снегу щенка на Ямале

Двое рабочих спасли щенка, примерзшего в снежном сугробе и погибающего от холода, на заснеженной трассе в Ямале. Видео спасения животного опубликовали в YouTube.

Щенок не мог сам выбраться из снежного плена, и мужчины вовремя пришли ему на помощь. Они разбили глыбы снега вокруг малыша топором и вытащили его, а затем отнесли в вездеход греться. Собака не получила обморожения и травм, пишут «Дни.ру».

«Мы нашли этого щенка замороженным в снегу. Он не ранен, его лапы не замерзли, и он в порядке», — говорится в комментарии к видео.

Для спасенного пса построили теплую будку.