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Сильный буран на два дня захватил Приморье и Хабаровский край

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Снежный циклон набирает силу в Хабаровском крае и Приморье, синоптики ожидают, что буран сохранится в регионах 2 марта, а затем атмосферный вихрь уйдет в сторону Сахалина.

Согласно прогнозам, завтра на юге Хабаровского края ожидаются снег и метели, порывы ветра будут достигать 17 м/с. На побережье Татарского пролива ветер усилится до 22 м/с. МЧС предупреждает водителях о затруднениях в движении и снежном накате на дорогах, пишет «Хабаровский край сегодня».

Из-за ухудшения видимости на горном серпантине введено ограничение движения автобусов на дороге Лидога-Ванино, также нет пассажирского сообщения на дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре.

В связи с сильным снегом мэрия Владивостока уже рекомендовала работодателям сократить продолжительность рабочего дня. Власти считают, что это позволит справиться с транспортным коллапсом, пишет ИА PrimaMedia.

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