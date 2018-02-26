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Последствия снегопада в Оренбурге устраняют более 1 тыс. дворников

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Последствия снегопада, который обрушился в минувшие выходные на Оренбург, устраняют 1,1 тыс. дворников. Кроме того, в работе задействованы 57 единиц техники. Всего с улиц города за ночные часы было вывезено 369 кубометров снега. С утра к работе приступили еще 12 единиц техники.

Между тем, как сообщает РИА «Оренбуржье», по прогнозам метеорологов снегопады продлятся в регионе до середины недели. Причина такой погоды — циклонический вихрь, который пришел в Оренбургскую область из Казахстана.

В Приволжском УГМС отметили, что погода в целом благоприятна, опасных метеоявлений не ожидается. Однако водителей просят проявлять бдительность и осторожность.

В московском регионе вплоть до начала весны сохранится морозная погода. В последнюю зимнюю ночь температура может опуститься до -32 градусов.

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