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Пригородные поезда отменили на Сахалине из-за сильной метели

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В крупных городах на Сахалине отметили многие пригородные поезда. Изменения в расписании внесены на завтра, 3 марта. В основном это касается электричек, следующих в районе Холмска, Чехова и Томари

Как пояснили ИА SakhalinMedia в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин», причина — неблагоприятные погодные условия. На Сахалине сейчас сильная метель.

Также из-за мощного снежного циклона с ураганным ветром аэропорт Южно-Сахалинска временно не принимает и не выпускает самолеты. В этом районе видимость не превышает 200 м, северо-восточный ветер дует со скоростью 20 м/с.

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