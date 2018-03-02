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Циклон оставил без света около 9 тыс. человек в Южно-Сахалинске

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Сильные снегопады и порывы ветра оставили без электроснабжения около 9 тыс. человек в Южно-Сахалинске, скорость ветра достигала 35 м/с, сообщил представитель оперативного штаба.

«Частично нарушено энергоснабжение в Южно-Сахалинске. Без электроэнергии остались 218 жилых домов, в которых проживает более 8,9 тыс. человек», — приводит «РИА Новости» заявление сотрудника штаба.

Он добавил, что аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Напомним, в пятницу на Сахалин пришел мощный циклон, в Южно-Сахалинске введен режим чрезвычайной ситуации, аэропорт города перестал отправлять и принимать самолеты, отменены занятия в школах.

Циклон сопровождается сильным ветром и обильными снегопадами, местами на дорогах нулевая видимость.

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