Мощный циклон парализовал работу аэропорта на Сахалине

Аэропорт Южно-Сахалинск временно не принимает и не выпускает самолеты из-за мощного снежного циклона с ураганным ветром, сообщается на сайте воздушной гавани.

«Сегодня (в пятницу) юг Сахалина находится под воздействием мощного циклона. В районе аэродрома сильный ливневой снег, низкая видимость — менее 200 м, а также северо-восточный ветер с порывами до 20 м/с», — заявили в пресс-службе аэропорта.

При этом уточняется, что аэропорт открыт и работает по фактической погоде.