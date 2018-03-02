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Мощный циклон парализовал работу аэропорта на Сахалине

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Аэропорт Южно-Сахалинск временно не принимает и не выпускает самолеты из-за мощного снежного циклона с ураганным ветром, сообщается на сайте воздушной гавани.

«Сегодня (в пятницу) юг Сахалина находится под воздействием мощного циклона. В районе аэродрома сильный ливневой снег, низкая видимость — менее 200 м, а также северо-восточный ветер с порывами до 20 м/с», — заявили в пресс-службе аэропорта.

При этом уточняется, что аэропорт открыт и работает по фактической погоде. 

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