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Боевики обстреляли жилой квартал и парк в Дамаске

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Боевики совершили обстрелы расположенных в столице Сирии жилого квартала Эш-Шаалян и парка Эль-Джахез.

Об этом сообщило со ссылкой на источник в полицейском управлении Дамаска агентство САНА

В сообщении не приводится информации о жертвах и пострадавших в результате атаки. 

Как писал портал iz.ru, во время состоявшейся 1 марта третьей гуманитарной паузы в расположенном вблизи от Дамаска районе Восточная Гута боевики трижды пытались атаковать гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафедин.

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