Боевики обстреляли жилой квартал и парк в Дамаске

Боевики совершили обстрелы расположенных в столице Сирии жилого квартала Эш-Шаалян и парка Эль-Джахез.

Об этом сообщило со ссылкой на источник в полицейском управлении Дамаска агентство САНА.

В сообщении не приводится информации о жертвах и пострадавших в результате атаки.

Как писал портал iz.ru, во время состоявшейся 1 марта третьей гуманитарной паузы в расположенном вблизи от Дамаска районе Восточная Гута боевики трижды пытались атаковать гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафедин.