Олимпийский чемпион Тихонов прокомментировал бойкот этапа КМ по биатлону в Перми

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что не расстроится, если на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень не приедут сборные США и Чехии.

«Я удовлетворен и очень рад, что американцы не приедут. Где американцы – там обязательно проблемы, потому что они везде суют нос. Уж кто бы говорил о чистоте спорта, но только не они. У США достаточно допинга и грязи в других видов спорта», – сказал Тихонов в эфире НСН.

Федерации биатлона США и Чехии в пятницу, 24 февраля, заявили о бойкотировании Кубка мира в России. Решение Международного союза биатлонистов не переносить из Тюмени этап Кубка мира спортсмены назвали «неприемлемым».

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.