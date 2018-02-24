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Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в России

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад поддержал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и выступил против бойкота. Об этом сообщает ТАСС France Press.

«Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие», –– сказал Фуркад.

Он отметил, что глупо сомневаться в «чистоте» всех российских спортсменов.

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«Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, — это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных», –– подчеркнул спортсмен.

Также он выступил за появление российского флага на церемонии закрытия Олимпийских игры в Пхенчхане.

«Я считаю, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, имеют право пройти под своим флагом. Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом. Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским», –– добавил биатлонист.

Ранее 24 февраля Федерации биатлона США и Чехии заявили о бойкотировании Кубка мира в России. «Недавнее решение IBU не переносить из Тюмени этап Кубка мира совершенно неприемлемо», –– говорится в сообщении.

Решение провести турнир в России приняли 14 февраля на заседании исполкома союза во время Игр в Пхенчхане. Вопрос был поднят на фоне переноса из России соревнований по бобслею и лыжным гонкам из-за расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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