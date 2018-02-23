Шведские биатлонисты взяли золото в эстафете на ОИ-2018

Мужская сборная Швеции по биатлону завоевала золотую медаль в эстафете 4х7,5 км на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В состав команды были включены Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон и Фредрик Линдстрём. Шведы преодолели дистанцию с семью промахами на восьми огневых рубежах, показав время 1 ч. 15 мин. 16,5 сек. Таким образом, шведам впервые удалось победить в эстафете на Олимпиаде, сообщает ТАСС.

Серебряными призерами стала команда из Норвегии (1 штрафной круг+12 промахов; +55,5 секунды). Бронза досталась немцам (3+10; +2.07,1).

Российские спортсмены участия в мужской эстафете не принимали.

21 февраля российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск к информатору WADA Григорию Родченкову.