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МОК отреагировал на бойкот американцами Кубка мира по биатлону в России

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Фото: Global Look Prees/Kenjiro Matsuo
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Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег биатлонистов из США от бойкота этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Бойкоты мало что приносят. Президент МОКа Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула», — заявил глава комитета по коммуникациям МОКа Марк Адамс.

После объявления Международного союза биатлонистов о том, что два этапа Кубка мира IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап в Тюмени не будут перенесены из России, американские спортсмены выступили против такого решения и призвали бойкотировать соревнования.

24 февраля Федерация биатлона США опубликовала заявление, в котором объявила о бойкоте этапа в Тюмени.

«Недавнее решение IBU о сохранении в Тюмени этапа Кубка мира совершенно неприемлемо. Исходя из поддержки чистого спорта и собственной безопасности, мы не сможем участвовать в этих соревнованиях», –– говорится в сообщении биатлонистов.

Лучший из американских спортсменов Тим Берк занимает 29-е место в общем зачете Кубка мира. В женском зачете лучшая в сборной США, Сьюзен Данкли, идет на 39-м месте.

Этап в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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