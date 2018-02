МОК отреагировал на бойкот американцами Кубка мира по биатлону в России

Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег биатлонистов из США от бойкота этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Бойкоты мало что приносят. Президент МОКа Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула», — заявил глава комитета по коммуникациям МОКа Марк Адамс.

После объявления Международного союза биатлонистов о том, что два этапа Кубка мира IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап в Тюмени не будут перенесены из России, американские спортсмены выступили против такого решения и призвали бойкотировать соревнования.

24 февраля Федерация биатлона США опубликовала заявление, в котором объявила о бойкоте этапа в Тюмени.

«Недавнее решение IBU о сохранении в Тюмени этапа Кубка мира совершенно неприемлемо. Исходя из поддержки чистого спорта и собственной безопасности, мы не сможем участвовать в этих соревнованиях», –– говорится в сообщении биатлонистов.

