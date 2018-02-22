Мужчина получил серьезные травмы после падения с эскалатора в метро Москвы

Мужчина пострадал при падении с эскалатора на станции «Лубянка» московского метрополитена. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 21 февраля. В результате падения у мужчины диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом плеча.

По факту произошедшего проводится проверка.

19 февраля портал iz.ru сообщал, что школьница упала на рельсы на станции метро «Чистые пруды». 15-летняя москвичка отделалась ушибами и испугом. По словам девочки, у нее внезапно закружилась голова, из-за чего она и упала на пути.