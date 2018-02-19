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Упавшей под поезд на станции метро «Чистые пруды» оказалась школьница

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Упавшей под поезд на станции метро «Чистые пруды» в центре Москвы оказалась девочка-подросток.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

«15-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь. Заметив данную ситуацию, машинист электропоезда применил экстренное торможение», — рассказал представитель УВД.

По его словам, жизни школьницы ничего не угрожает, она отделалась ушибами и растяжением.

Девочка рассказала, у нее внезапно закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и упала на жесткий путь с края платформы.

Ранее 19 февраля сообщалось, что пассажир упал под поезд на станции метро «Чистые пруды» в центре Москвы.

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