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Станцию метро «Деловой центр» закроют на два дня

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Станцию Московского метрополитена «Деловой центр» закроют на 24 и 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

Отмечается, что меры приняты для присоединения станции Солнцевской линии к Большой кольцевой линии (БКЛ).

«Поезда Солнцевской линии поедут от «Раменок» до «Парка Победы», после чего проследуют до станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии», — говорится в сообщении.

С 26 февраля до открытия участка БКЛ поезда Солнцевской линии будут также курсировать по маршруту «Раменки» – «Парк Победы» и обратно.

Станция «Деловой центр» Московского центрального кольца (МЦК) будет работать в прежнем режиме.

19 февраля портал iz.ru сообщил, что службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за снегопадов.

«Все службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий», — говорится в сообщении.

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