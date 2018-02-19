Прямой эфир

Более 11 тыс. кубометров снега убрали с путей МЖД в ночь на 19 февраля

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на понедельник, 19 февраля с путей Московской железной дороги (МЖД) было вывезено 11 тыс. кубометров снега, с Московского центрального кольца (МЦК) — более 2 тыс. кубометров. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

«Так, в ночь на понедельник на полигоне МЖД работало 55 единиц спецтехники и более тысячи железнодорожников. Всего было очищено 334 км пути, вывезено 11 тыс. кубометров снега и более 2 тыс. кубометров — на Московском центральном кольце», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи со снегопадом работы по очистке железнодорожного полотна ведутся круглосуточно. Количество задействованных сил корректируется в зависимости от погодных условий.

«Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 19 февраля в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха опустится до -3 градусов. В связи с погодными условиями службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы — чаще производится уборка вестибюлей и лестничных сходов. По данным синоптиков, в феврале высота сугробов в центре европейской части России продолжит увеличиваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Высота сугробов в Москве превысила норму вдвое
Ответственные за уборку снега в округах Москвы отстранены от работы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017