Более 11 тыс. кубометров снега убрали с путей МЖД в ночь на 19 февраля

В ночь на понедельник, 19 февраля с путей Московской железной дороги (МЖД) было вывезено 11 тыс. кубометров снега, с Московского центрального кольца (МЦК) — более 2 тыс. кубометров. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

«Так, в ночь на понедельник на полигоне МЖД работало 55 единиц спецтехники и более тысячи железнодорожников. Всего было очищено 334 км пути, вывезено 11 тыс. кубометров снега и более 2 тыс. кубометров — на Московском центральном кольце», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи со снегопадом работы по очистке железнодорожного полотна ведутся круглосуточно. Количество задействованных сил корректируется в зависимости от погодных условий.

«Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 19 февраля в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха опустится до -3 градусов. В связи с погодными условиями службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы — чаще производится уборка вестибюлей и лестничных сходов. По данным синоптиков, в феврале высота сугробов в центре европейской части России продолжит увеличиваться.