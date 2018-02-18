Сугробы продолжат расти в центре европейской части России

Высота сугробов в центре европейской части России продолжит увеличиваться в феврале. Об этом «РИА Новости» сообщил замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв.

По его словам, высота снежного покрова на данный момент уже превысила средние многолетние значения, однако в ближайшие дни снегопады продолжатся. Очередной циклон накроет центр европейской части страны, но повторения недавнего сильного снегопада не ожидается.

Также он отметил, что месяц выдался снежным. В среднем в Москве к концу февраля высота покрова составляет от 16 до 25 см, а в этом году значение уже перевалило за 30 см.

Ранее портал iz.ru сообщал, что синоптики сообщили о сильном снегопаде 17 и 18 февраля в столичном регионе. Сообщается, что может выпасть до 10 мм осадков.