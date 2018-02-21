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Уровень аварийности на дорогах Москвы стал самым низким за 10 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уровень аварийности на дорогах Москвы опустился на рекордно низкий уровень за последние десять лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

«Профилактическая работа в 2017 году позволила укрепить положительные тенденции к снижению наиболее опасных преступлений — убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, квартирных краж, угонов автомобилей. В 2017 году уровень аварийности на дорогах столицы стал самым низким за последние 10 лет», — сказали в пресс-службе.

В 2017 году в столице произошло 8,8 тыс. ДТП, при этом число пострадавших в них по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 2%, погибших — на 12,3%, сообщает ТАСС.

Ранее в феврале сообщалось, что уровень подростковой преступности в Москве упал в 2017 году на 22,3%. О снижении числа преступлений в столице на треть говорил столичный мэр Сергей Собянин. Также на 31% сократилось число краж, на 36% — число грабежей, на 38,4% — разбоев. 

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