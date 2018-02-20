Собянина просят проверить соответствие числа дворников штатному расписанию

Мэра Москвы Сергея Собянина попросили проверить реальное соответствие количественного состава дворников штатному расписанию. С такой просьбой к столичному градоначальнику обратились вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев и глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР, фракцию представляют Лебедев и Нилов.

«Не исключаем, что в результате незаконных действий отдельных должностных лиц один дворник числится одновременно на нескольких участках», — объясняется в тексте обращения.

Отмечается, что ситуация с уборкой улиц отрицательно влияет на международный имидж столицы России. В пример приведен негативный отзыв посла Австралии в РФ об уборке Кропоткинского переулка — 19 февраля Петер Теш опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографии улицы, отметив в посте Сергея Собянина.

17 дней ... сколько жителям и школьникам Кропоткинского переулка еще ждать @MosSobyanin ? pic.twitter.com/g6Wega9ujG — Peter Tesch (@PosolAustralia) 19 февраля 2018 г.

«В информационном пространстве широко обсуждается публичное недовольство посла Австралии сроками расчистки улиц не где-нибудь, а в центре Москвы», — подчеркивается в сообщении.

На следующий день Теш выложил в микроблог фотографии расчищенного переулка и поблагодарил дворников, «которые всю ночь трудились».

Вопрос задан - ответ получен: спасибо @MosSobyanin и особое слово благодарности дворникам, которые всю ночь трудились. pic.twitter.com/QyWb3GGxd3 — Peter Tesch (@PosolAustralia) 20 февраля 2018 г.

Как писал портал iz.ru, ранее в феврале ответственных за уборку снега в ряде округов и районов столицы отстранили от работы.