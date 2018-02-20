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Собянина просят проверить соответствие числа дворников штатному расписанию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мэра Москвы Сергея Собянина попросили проверить реальное соответствие количественного состава дворников штатному расписанию. С такой просьбой к столичному градоначальнику обратились вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев и глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР, фракцию представляют Лебедев и Нилов.

«Не исключаем, что в результате незаконных действий отдельных должностных лиц один дворник числится одновременно на нескольких участках», — объясняется в тексте обращения.

Отмечается, что ситуация с уборкой улиц отрицательно влияет на международный имидж столицы России. В пример приведен негативный отзыв посла Австралии в РФ об уборке Кропоткинского переулка — 19 февраля Петер Теш опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографии улицы, отметив в посте Сергея Собянина.

«В информационном пространстве широко обсуждается публичное недовольство посла Австралии сроками расчистки улиц не где-нибудь, а в центре Москвы», — подчеркивается в сообщении.

На следующий день Теш выложил в микроблог фотографии расчищенного переулка и поблагодарил дворников, «которые всю ночь трудились». 

Как писал портал iz.ru, ранее в феврале ответственных за уборку снега в ряде округов и районов столицы отстранили от работы.  

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