Высота сугробов в Москве почти на треть превысила норму

Высота сугробов в Москве за зиму на 27% превысила норму.

Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«С начала осенне-зимнего периода в Москве выпало порядка 190 см снега при норме 150 см, а с улично-дорожной сети города вывезено более 30 млн кубометров снега», — сказал он.

Бирюков предупредил, что снегопады в городе не прекращаются. Днем 19 февраля в столице, по прогнозу синоптиков, выпадет еще 1–2 см снега. С вечера 16 февраля в городе местами выпало до 12 см, а за февраль — уже порядка 70 см снега при норме 36 см, передает ТАСС.

Заммэра заверил, что работы по уборке и вывозу снега в Москве продолжаются в непрерывном режиме. Задействовано порядка 14,5 тыс. единиц техники и более 70 тыс. рабочих. По его словам, ежедневно на снегоплавильные пункты и в места временного хранения вывозится более 1,2 млн кубометров снега.

Бирюков добавил, что дороги в городе почищены, транспорт может перемещаться беспрепятственно.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 февраля с путей Московской железной дороги (МЖД) было вывезено 11 тыс. кубометров снега, с Московского центрального кольца (МЦК) — более 2 тыс. кубометров.