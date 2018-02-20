Москва стала шестой в рейтинге городов будущего

Москва оказалась в числе лидеров списка европейских городов будущего — российская столица занимает первое место в Восточной Европе и шестое среди всех европейских городов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

При составлении рейтинга рассматривался 301 европейский город. Эксперты оценивали экономический потенциал, продолжительность жизни, количество жителей с высшим образованием, доступность аренды помещений и другие критерии.

В списке городов Восточной Европы Москва лидирует, за российской столицей следуют Варшава, Бухарест, Прага, Братислава, Будапешт. В общем списке Москву обогнали Лондон, Дублин, Париж, Амстердам и Мюнхен.

«Если говорить об обеспечении качества жизни, то российская столица по этому показателю уступает лишь Лондону. В городе активно развиваются социальная и образовательная сфера, повышается транспортная доступность, появляются новые возможности для самореализации. Москва помогает молодым специалистам найти себя и обеспечивает комфортную жизнь людям старшего возраста», — сказано в сообщении.

Средняя продолжительность жизни сегодня превышает 77 лет, что сравнимо с уровнем Парижа и Лондона. Кроме того, в Москве «предприниматели могут разместить производство или получить поддержку», а объем инвестиций в российскую столицу за последние семь лет вырос на 70%.

Как сообщал столичный градоначальник Сергей Собянин в январе, Москва вошла в топ-5 самых популярных новогодних маршрутов.