Москва заняла второе место в списке самых дорогих городов Европы

Российская столица сохранила позицию второго самого дорогого города Европы по стоимости аренды жилья для иностранцев. По этому показателю Москва уступает лишь Лондону.

Как информирует ТАСС со ссылкой на рейтинг консалтингового агентства ECA International, стоимость аренды четырехкомнатной квартиры (три спальни плюс гостиная или столовая) без мебели в одном из лучших районов Москвы составляет чуть больше $5 тыс. в месяц. Аналогичная квартира в центре Лондона обойдется в $6648.

Первая пятерка рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом. Третье и четвертое место заняли швейцарские города Цюрих и Женева, на пятом — Стамбул.

Дороже всего аренда жилья в мире обойдется иностранцам, приезжающим в Гонконг. Квартира с указанными выше параметрами обойдется там в среднем в $10 тыс.

Ранее портал iz.ru сообщал, что консалтинговое бюро (КБ) «Стрелка» составило рейтинг богатых и бедных региональных столиц России, проанализировав доходы и расходы жителей регионов.



