Составлен рейтинг направлений для спонтанных путешествий на Новый год

Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» составили список направлений, авиабилеты на которые россияне спонтанно покупали на новогодние праздники. Результаты исследования поступили в редакцию портала iz.ru в среду, 10 января.

Выяснилось, что путешественники в большинстве случаев (87,1%) выбирали поездки по России, за рубеж решили отправиться только 13% туристов. При этом в десятку наиболее популярных маршрутов вошли рейсы с вылетом из Москвы.

Рейтинг путешествий по России возглавили перелеты из столицы в Санкт-Петербург. Это направление выбрали 7,7% от общего числа туристов. Стоимость билетов составляет 7,5 тыс. рубей туда и обратно. В тройку лидеров также вошли поездки в Краснодар (6,3% и 7,5 тыс. рублей) и Сочи (5,1%и 12,9 тыс. рублей).

Также россияне спонтанно покупали билеты в Симферополь (4,4% и 9 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (3,7% и 9,3 тыс. рублей), Минеральные Воды (3,2% и 9,9 тыс. рублей), Екатеринбург (2,4% и 9 тыс. рублей), Самару (2,2% и 8,3 тыс. рублей), Уфу (2,1% и 8,5 тыс. рублей) и Махачкалу (2,1% и 9,5 тыс. рублей).

Лидерами среди заграничных направлений стали Молдавия (18,2% и 15,5 тыс. рублей), Армения (10,2% и 20,8 тыс. рублей) и Белоруссия (9,1% и 14,7 тыс. рублей).

В конце декабря аналитики «Туту.ру» сравнили цены на авиабилеты в новогодние праздники по популярным маршрутам за пять лет. Исследование показало, что авиабилеты по направлениям Москва–Сочи и Москва–Санкт-Петербург за этот период подорожали, а перелеты из столицы в Крым, наоборот, стали более доступными.