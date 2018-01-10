Прямой эфир

Составлен рейтинг направлений для спонтанных путешествий на Новый год

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» составили список направлений, авиабилеты на которые россияне спонтанно покупали на новогодние праздники. Результаты исследования поступили в редакцию портала iz.ru в среду, 10 января.

Дороги, которые мы выбираем
Как россияне планируют путешествовать на Новый год

Выяснилось, что путешественники в большинстве случаев (87,1%) выбирали поездки по России, за рубеж решили отправиться только 13% туристов. При этом в десятку наиболее популярных маршрутов вошли рейсы с вылетом из Москвы.

Рейтинг путешествий по России возглавили перелеты из столицы в Санкт-Петербург. Это направление выбрали 7,7% от общего числа туристов. Стоимость билетов составляет 7,5 тыс. рубей туда и обратно. В тройку лидеров также вошли поездки в Краснодар (6,3% и 7,5 тыс. рублей) и Сочи (5,1%и 12,9 тыс. рублей).

Также россияне спонтанно покупали билеты в Симферополь (4,4% и 9 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (3,7% и 9,3 тыс. рублей), Минеральные Воды (3,2% и 9,9 тыс. рублей), Екатеринбург (2,4% и 9 тыс. рублей), Самару (2,2% и 8,3 тыс. рублей), Уфу (2,1% и 8,5 тыс. рублей) и Махачкалу (2,1% и 9,5 тыс. рублей).

Лидерами среди заграничных направлений стали Молдавия (18,2% и 15,5 тыс. рублей), Армения (10,2% и 20,8 тыс. рублей) и Белоруссия (9,1% и 14,7 тыс. рублей).

В конце декабря аналитики «Туту.ру» сравнили цены на авиабилеты в новогодние праздники по популярным маршрутам за пять лет. Исследование показало, что авиабилеты по направлениям Москва–Сочи и Москва–Санкт-Петербург за этот период подорожали, а перелеты из столицы в Крым, наоборот, стали более доступными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа самая популярная еда на фестивале «Путешествие в Рождество»
Названы самые интересные места для путешествий в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017