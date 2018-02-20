Из-за тумана приостановлена работа Керченской переправы
Работа Керченской переправы, соединяющей полуостров Крым с материковой Россией, приостановлена вечером в понедельник, 19 февраля. Причиной остановки движения паромов назван густой туман и, как следствие, недостаточная видимость.
Паромы, связывающие порта «Крым» и «Кавказ», перевозят автомобили, грузы и пассажиров. Ранее работа переправы из-за тумана приостанавливалась 16 февраля. Также Керченскую переправу временно закрывали 3 января, также из-за густого тумана. 24 декабря работа переправы была приостановлена из-за сильного шторма.