Керченская паромная переправа временно закрыта из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы на время приостановлена из-за густого тумана. Об этом сообщает главное управление МЧС по Крыму.

«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по причине недостаточной видимости [тумана]», — сказано в сообщении.

Последний раз Керченскую переправу временно закрывали 3 января, также из-за густого тумана. 24 декабря работа переправы была приостановлена из-за сильного шторма.

Керченская переправа — участок, соединяющий Крым и Краснодарский край. Переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов и является крупнейшей в мире.