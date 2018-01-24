В Керчи начали реставрировать Митридатскую лестницу

Один из символов Керчи –– Большую Митридатскую лестницу –– начали реставрировать. Строители приступили к выполнению первого контракта в рамках масштабного проекта.

Как рассказал ИА «Крыминформ» замдиректора по крымскому филиалу реставрационно-строительной компании «Меандр» Михаил Шиловский, сейчас лестницу очищают от диких деревьев, которые уже вросли в нее. Затем будет демонтирована облицовочная плитка для того, чтобы проверить сохранность исторических стен.

Стоимость этой части работ –– около 1,5 млн рублей. Планируется, что проектную документацию компания-подрядчик будет сдавать поэтапно, а по каждому этапу заключать отдельный контракт.

Санкт-Петербургская компания «Меандр» стала победителем торгов по реставрации исторического объекта. До этого она выиграла контракт на подготовку проектно-изыскательной документации.

Митридатская лестница долгое время находится в аварийном состоянии. В 2015 году произошло обрушение одного из ее крыльев.

В сентябре 2015 года президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время посещения Керчи дали поручение привести лестницу в надлежащий вид. На эти цели было выделено 1,2 млрд рублей.

Власти Крыма планируют закончить реставрацию уже в этом году.