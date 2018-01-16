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Работы над проектом реставрации Митридатской лестницы завершат в марте

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Работы над проектом реставрации одной из главных достопримечательностей Керчи — Митридатской лестницы — планируется завершить в марте 2018 года, сообщила генеральный директор государственного бюджетного учреждения «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина в ходе пресс-конференции в Симферополе 16 января.

По ее словам, проектные работы, на которые уже 70% денежных средств было выделено в 2017 году, а оставшиеся 30% в размере 30 млн рублей выделят в 2018 году, должны быть закончены в марте. Кроме того, были проведены противооползневые работы, сообщает ИА «Крыминформ».

После того как разработки проекта закончатся и его утвердят, будет проведен тендер на выбор компании, которая займется непосредственной реставрацией объекта. Проектом же реконструкции занималась санкт-петербургская компания «Меандр», которая стала победителем в конкурсе летом 2017 года.

Митридатская лестница является главным символом Керчи и одной из ее главных достопримечательностей. Объект долгое время находился в аварийном состоянии, а летом 2015 года одно крыло обрушилось. Тогда же на проведение противоаварийных работ город получил 15,6 млн рублей. Президент России Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения Керчи в сентябре 2016 года поручили привести лестницу в надлежащий вид. Полностью завершить реконструкцию достопримечательности планируется в 2018 году.

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