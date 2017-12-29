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Власти Крыма начали реставрацию Митридатской лестницы

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Власти Крыма приступили к реставрации частично разрушенной Митридатской лестницы в Керчи, информирует вице-премьер правительства региона Лариса Опанасюк.

«При Украине, сколько было жалоб, что там всё разрушается, ничего не могли сделать. Теперь же благодаря президенту [Владимиру Путину] эти деньги выделены и эти работы идут», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, реставрацию планируется ускорить и завершить в 2018 году, на эти цели выделят 1,1 млрд рублей.

Большая Митридатская лестница в Керчи (древнее название — Пантикапеи) была построена в XIX веке по проекту итальянского зодчего. Часть объекта обрушилась в июне 2015 года из-за того, что ее реконструкция не была полностью завершена в середине 1970-х годов. В реставрации нуждается каменная кладка, ступени и ограждение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Крым выставит на торги бывшие активы украинского олигарха Игоря Коломойского. Ему принадлежали автозаправки, отели, и санаторий.

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