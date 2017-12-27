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Крым выставит на торги бывшие активы украинского олигарха Коломойского

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Фото: ТАСС/Сазончик Константин
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Продажу на аукционе ряда национализированных объектов, принадлежавших структурам украинского олигарха Игоря Коломойского, согласовал парламент Крыма. Автозаправки, отели, санаторий будут проданы на открытых торгах, соответствующее решение принято в среду, 27 декабря, на очередной сессии парламента республики.

Будут проданы АЗС в Симферопольском районе на трассе Симферополь–Николаевка, рекреационный комплекс в поселке Гурзуф и гостинице «Крым» в Ялте. Реализация имущества даст возможность увеличить поступления в бюджет республики.

Продажа позволит увеличить поступления в бюджет республики, отмечает «РИА Новости». Часть средств будет направлена на выплату компенсаций обманутым вкладчикам.

Напомним, что после вхождения Крыма в состав РФ весной 2014 года украинские банки отказались возвращать вклады гражданам республики.

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