Крым выставит на торги бывшие активы украинского олигарха Коломойского
Продажу на аукционе ряда национализированных объектов, принадлежавших структурам украинского олигарха Игоря Коломойского, согласовал парламент Крыма. Автозаправки, отели, санаторий будут проданы на открытых торгах, соответствующее решение принято в среду, 27 декабря, на очередной сессии парламента республики.
Будут проданы АЗС в Симферопольском районе на трассе Симферополь–Николаевка, рекреационный комплекс в поселке Гурзуф и гостинице «Крым» в Ялте. Реализация имущества даст возможность увеличить поступления в бюджет республики.
Продажа позволит увеличить поступления в бюджет республики, отмечает «РИА Новости». Часть средств будет направлена на выплату компенсаций обманутым вкладчикам.
Напомним, что после вхождения Крыма в состав РФ весной 2014 года украинские банки отказались возвращать вклады гражданам республики.