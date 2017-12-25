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Власти Крыма ждут до 100 тыс. туристов на новогодние праздники

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Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак
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Республика Крым может принять до 100 тыс. туристов в предстоящие праздники. Об этом рассказал журналистам председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В минувшем году на новогодние праздники полуостров посетили 87,1 тыс. туристов, такие данные приводит Министерство курортов и туризма Крыма, а в 2016 году в те же дни регион принял порядка 43 тыс. отдыхающих.

«Самые дешевые перелеты у нас на новогодние праздники наконец-то в Крым», — отметил Черняк. Он добавил, что на 27 декабря билеты на самолет рейсом из Москвы в Симферополь можно купить за 2,7 тыс. рублей.

Портал iz.ru сообщил, что около 100 тыс. туристов забронировали на новогодние и рождественские праздники номера в гостиницах Крыма.

Полуостров Крым вернулся в состав России весной 2014 года по итогам всенародно проведенного референдума.

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