Прямой эфир

Медведев поручил создать реабилитационные центры для инвалидов в Крыму

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду проработать вопрос создания в Крыму реабилитационных центров для инвалидов.

Центры планируется создать на базе санаториев в Евпатории и Саки.

Такое поручение премьер дал по итогам встречи с членами Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, которая прошла 15 декабря 2017 года, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что о результатах необходимо доложить в правительство до 30 марта 2018 года.

Ранее в декабре сообщалось, что номера в гостиницах Крыма на новогодние и рождественские праздники забронировали около 100 тыс. туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирийские бизнесмены вложатся в агропромышленный сектор Крыма
Ирландский бизнес инвестирует в Крым €100 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017