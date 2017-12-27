Медведев поручил создать реабилитационные центры для инвалидов в Крыму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду проработать вопрос создания в Крыму реабилитационных центров для инвалидов.

Центры планируется создать на базе санаториев в Евпатории и Саки.

Такое поручение премьер дал по итогам встречи с членами Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, которая прошла 15 декабря 2017 года, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что о результатах необходимо доложить в правительство до 30 марта 2018 года.

Ранее в декабре сообщалось, что номера в гостиницах Крыма на новогодние и рождественские праздники забронировали около 100 тыс. туристов.