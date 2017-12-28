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Аксенов анонсировал грядущие отставки во властных структурах Крыма

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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В органах власти Крыма не исключены новые отставки. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов на пресс-конференции в четверг, 28 декабря.

Он отметил, что за три года было уволено 39 республиканских руководителей и 11 глав муниципалитетов.

«Такая политика будет продолжена. Если не можешь выполнить свои обещания, всем будут даны оценки», — приводит ТАСС слова Аксенова.

По его словам, «возникают вопросы» к Министерству строительства и архитектуры республики. Он обвинил руководство ведомства в том, что оно допустило рост задолженности по зарплате на предприятии «Крымжелезобетон». Аксенов добавил, что в связи с этой ситуацией будет уволен первый замглавы Минстроя Крыма Владимир Локтионов.

Портал iz.ru писал о том, что Аксенов назвал генпрокурора Украины Юрия Луценко интернет-троллем из-за его заявления создать международную следственную группу для расследования «нарушений при строительстве Россией моста через Керченский пролив».

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