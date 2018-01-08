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Пражские астрономические часы отправят на реставрацию

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Фото: Global Look Press/Oscar Gonzalez
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Средневековые часы, установленные на стене башни Староместской ратуши в Праге остановят и отправят на реставрацию. Об этом пишет АР со ссылкой на местные власти. 

Агентство сообщает, что в последний раз перед реставрацией куранты пробили в 9:00 по местному времени.

По информации журналистов, часы будут демонтированы и полностью разобраны. Детали заберут на реставрацию из-за того, что ратуша серьезно пострадала во время Второй мировой войны, а проведенные после работы не были выполнены должным образом. 

Часы вернут на место в конце лета. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 января сообщил, что в 2017 году в столице отреставрировали 182 памятника архитектуры. По его словам, от разрушения были спасены уникальные объекты.

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