Средневековые часы, установленные на стене башни Староместской ратуши в Праге остановят и отправят на реставрацию. Об этом пишет АР со ссылкой на местные власти.

Агентство сообщает, что в последний раз перед реставрацией куранты пробили в 9:00 по местному времени.

По информации журналистов, часы будут демонтированы и полностью разобраны. Детали заберут на реставрацию из-за того, что ратуша серьезно пострадала во время Второй мировой войны, а проведенные после работы не были выполнены должным образом.

Часы вернут на место в конце лета.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 января сообщил, что в 2017 году в столице отреставрировали 182 памятника архитектуры. По его словам, от разрушения были спасены уникальные объекты.