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Помбухчан после отставки Галицкого стал новым гендиректором «Магнита»

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Совет директоров «Магнита» принял отставку основателя сети Сергея Галицкого с должности гендиректора и избрал на этот пост Хачатура Помбухчана, говорится в материалах ретейлера.

16 февраля банк ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций «Магнита», одного из крупнейших российских ритейлеров, у Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 млрд рублей. Она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Помбухчан ранее занимал должность председателя совета директоров «Магнита» и финансового директора компании. Он избран сроком на три года. Главой совета директоров назначен Аслан Шхачемуков, его заместителем — Алексей Пшеничный.

Основатель компании Сергей Галицкий сохранил за собой пакет в 3% акций.

Ранее сообщалось, что массовый сбой в работе онлайн-касс затронул порядка 9% российского рынка ритейла, в связи с чем компании потеряли 2,5 млрд рублей прибыли.

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