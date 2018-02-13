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Россияне в январе 2018 года стали меньше денег тратить в магазинах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жители России в январе 2018 года за один поход в магазин в среднем тратили 527 рублей. Стоимость среднего чека по сравнению с декабрем 2017 года снизилась на 10,1% или на 59 рублей. Такие данные исследования приводит холдинг «Ромир».

Оказалось, что средний чек россиян в магазине в январе 2018 года оказался ниже показателей 2015–2017 годов, но выше значений 2013–2014 годов. В январе 2017 года среднестатистический россиянин тратил в магазине примерно 533 рубля, в 2016 году — 577 рублей, в 2015 году — 587 рублей. В январе 2014 года средний чек в магазине составлял 501 рубль, а в 2013-м — 514 рублей, сообщает НСН.

В 2018 году средний чек снизился на Дальнем Востоке на 13,8% по сравнению с декабрем 2017 года и составил 557 рублей. На юге России стали тратить на 13,1% меньше, в Сибири — на 11,9%, в Поволжье — на 10,5%. Меньше всего стоимость среднего чека в магазине снижалась в Центральном федеральном округе — всего на 8,6%. Траты в магазине у москвичей в среднем составляли 697 рублей. В Петербурге этот показатель составил 693 рубля, что на 8,7% меньше, чем в декабре прошлого года.

В ходе исследования холдинг «Ромир» проанализировал данные потребления 30 тыс. россиян и 11 тыс. домохозяйств в 80 городах разных регионов с населением более 100 тыс. человек. Участники исследования сканировали все штрихкоды приобретенных товаров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в декабре 2017 года Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян.

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