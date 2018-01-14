Россияне потратили на новые автомобили в 2017 году почти 2 трлн рублей

Россияне в 2017 году потратили на новые автомобили порядка 2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Этот показатель на 15% выше, чем в 2016 году.

Это примерно на 15% выше, чем в 2016 году. При этом, по данным агентства, это все же не рекорд. В 2012–2014 годах россияне тратили на покупку авто не менее 2,3 трлн ежегодно.

Отмечается, что на результат 2017 года оказали влияние рост самого рынка на 10% и повышение цен.

Так, за год цены на новые машины в среднем выросли на 5%.

10 января портал iz.ru сообщил, что, по оценкам экспертов, в 2018 году цены на автомобили могут вырасти на 17%. Это связано с ростом акцизов, предполагаемой индексацией утильсбора и инфляцией.

При этом некоторые эксперты отмечают, что рост не превысит 7–10%, так как концернам частично компенсируют затраты на повышение акцизов за счет господдержки.