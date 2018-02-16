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ВТБ выкупил крупнейшую долю в капитале магазинов «Магнит»

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Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru
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Банк ВТБ купил у миллиардера Сергея Галицкого 29,1% акций сетевого ритейлера «Магнит».

Сумма сделки составила около 138 млрд рублей ($2,44 млрд), сообщил глава банка Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, в компании в ближайшее время будет назначено новое руководство. Костин допустил слияние «Магнита» с другими ритейлерами и дальнейшую экспансию торговой сети в регионы.

Основатель компании Сергей Галицкий покидает «Магнит», сохранив за собой пакет в 3% акций.

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