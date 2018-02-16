ВТБ выкупил крупнейшую долю в капитале магазинов «Магнит»
Банк ВТБ купил у миллиардера Сергея Галицкого 29,1% акций сетевого ритейлера «Магнит».
Сумма сделки составила около 138 млрд рублей ($2,44 млрд), сообщил глава банка Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
По его словам, в компании в ближайшее время будет назначено новое руководство. Костин допустил слияние «Магнита» с другими ритейлерами и дальнейшую экспансию торговой сети в регионы.
Основатель компании Сергей Галицкий покидает «Магнит», сохранив за собой пакет в 3% акций.