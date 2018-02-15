Собянин и Воробьев подписали соглашение о развитии Московского региона

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о стратегическом развитии Московского региона.

В подписанном документе названы шесть стратегических проектов московской агломерации. В список вошли проекты в области экологии, улучшения качества водопроводной воды и создания московских центральных диаметров.

«Я считаю, что те направления, которые прописаны в соглашении, — это развитие промышленности, экологии, транспорта — являются ключевыми для жителей нашего региона и касаются, по сути дела, каждого жителя Москвы и Подмосковья», — приводит ТАСС слова Собянина.

Как отмечает агентство, соглашение определяет стратегию развития Московского региона на срок до 2025 года.