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Собянин и Воробьев подписали соглашение о развитии Московского региона

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин
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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о стратегическом развитии Московского региона. 

В подписанном документе названы шесть стратегических проектов московской агломерации. В список вошли проекты в области экологии, улучшения качества водопроводной воды и создания московских центральных диаметров. 

«Я считаю, что те направления, которые прописаны в соглашении, — это развитие промышленности, экологии, транспорта — являются ключевыми для жителей нашего региона и касаются, по сути дела, каждого жителя Москвы и Подмосковья», — приводит ТАСС слова Собянина. 

Как отмечает агентство, соглашение определяет стратегию развития Московского региона на срок до 2025 года. 

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