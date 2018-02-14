Собянин назвал решение о проведении референдумов правом школ

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал решение о проведении «школьных референдумов» правом советов учебных заведений. Сообщение об этом опубликовано на персональном сайте градоначальника.

«Я на заседании Общественной палаты уже говорил, что «школьные референдумы» вряд ли могут повлиять на явку. Скорее, наоборот, явка на выборы позволит более активно провести референдумы», — приводит его слова сетевое издание m24.ru. Вместе с тем мэр заявил о недопустимости административных команд по поводу массовых референдумов.

Ранее озабоченность по поводу проведения «школьных референдумов» в день выборов президента РФ 18 марта высказал председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По его мнению, их организаторы хотят «прицепиться» к федеральным выборам, чтобы решить задачи, с решением которых не ладится в обычное время. Он также обратился к мэру с просьбой занять позицию по этому вопросу и не допускать административного вмешательства в организацию этих референдумов.

В «школьных референдумах» смогут принять участие родители школьников и сами ученики старше 14 лет. Каждая школа сама выберет четыре вопроса для голосования: например, время начала учебного года или каникул, школьная форма, выбор второго иностранного языка и прочее.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала организацию избирательной комиссией Московской области так называемого школьного референдума в день выборов президента России 18 марта. ЦИК отменила это решение и предупредила его главу Ирину Коновалову о возможном выражении ей недоверия и досрочном расформировании комиссии.