Прямой эфир

РЖД будет предоставлять школьникам скидки круглый год

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ОАО «Российские железные дороги» в 2018 году намерено продолжить практику предоставления школьникам скидок, а также сделать их круглогодичными, соответствующий вопрос обсуждался на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

«Регулярно возникают вопросы о том, чтобы помочь школьникам — предоставить им льготы, чтобы они могли со своими семьями отдохнуть на каникулах — весенних, летних и осенних. Компания когда-то выступила инициатором такого рода программы, еще в 2016 году и в 2017 году ее продолжили. Речь шла о предоставлении скидок на билеты в плацкартных вагонах. Это потребовало достаточно значительных ресурсов, которые компания смогла мобилизовать», — приводит слова Медведева «Интерфакс».

Премьер спросил у Белозерова, возможно ли продление этой программы. В ответ глава РЖД отметил, что благодаря решению кабмина об обнулении ставки НДС и о долгосрочном тарифе на грузовые перевозки для компании стало возможным не только продление льготной программы для школьников, но и введение круглогодичных скидок, а в периоды каникул — на места в купейные вагоны.

Напомним, в конце ноября портал iz.ru сообщал о полном переходе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), осуществляющей рейсы подмосковных электричек, в частные руки.

Позднее глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что вопрос о приватизации компании пока не обсуждается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дети старше 10 лет смогут ездить в поездах по России без родителей
Грузовые тарифы РЖД не обгонят инфляцию
Правительство определило правила их индексации до 2025 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017