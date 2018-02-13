РЖД будет предоставлять школьникам скидки круглый год

ОАО «Российские железные дороги» в 2018 году намерено продолжить практику предоставления школьникам скидок, а также сделать их круглогодичными, соответствующий вопрос обсуждался на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

«Регулярно возникают вопросы о том, чтобы помочь школьникам — предоставить им льготы, чтобы они могли со своими семьями отдохнуть на каникулах — весенних, летних и осенних. Компания когда-то выступила инициатором такого рода программы, еще в 2016 году и в 2017 году ее продолжили. Речь шла о предоставлении скидок на билеты в плацкартных вагонах. Это потребовало достаточно значительных ресурсов, которые компания смогла мобилизовать», — приводит слова Медведева «Интерфакс».

Премьер спросил у Белозерова, возможно ли продление этой программы. В ответ глава РЖД отметил, что благодаря решению кабмина об обнулении ставки НДС и о долгосрочном тарифе на грузовые перевозки для компании стало возможным не только продление льготной программы для школьников, но и введение круглогодичных скидок, а в периоды каникул — на места в купейные вагоны.

Напомним, в конце ноября портал iz.ru сообщал о полном переходе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), осуществляющей рейсы подмосковных электричек, в частные руки.

Позднее глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что вопрос о приватизации компании пока не обсуждается.