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Глава ВТБ заявил об отсутствии оснований для ужесточения санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что слухи о применении новых санкций к банку после публикации «кремлевского списка» ни на чем не основаны.

«Нет никаких оснований для этого, никаких решений или даже каких-то утечек», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

ВТБ с 2014 года находится под санкциями Евросоюза и США, которые осложняют привлечение банком финансирования и проведение банковских операций.

Ранее президент США Дональд Трамп поприветствовал решение минфина США ввести в ближайшее время санкции против фигурантов «кремлевского доклада».

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