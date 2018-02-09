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Белый дом предупредил госучреждения о возможной приостановке работы

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Фото: РИА Новости/Денис Ворошилов
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Административно-бюджетное управление Белого дома поручило министерствам и различным ведомствам готовиться к прекращению работы, так как конгресс может не успеть принять законопроект о продлении их временного финансирования до полуночи. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителя управления.

Собеседник сообщил, что «ведомства призываются провести оценку и приготовиться к прекращению» работы.

На данный момент правительство США работает на основании временного бюджета, срок действия документа истекает в полночь 8 февраля (08:00 утра 9 февраля мск). Палата представителей конгресса США должна была принять временный бюджет до 23 марта, чтобы избежать остановки работы правительства. Однако против этой инициативы выступил республиканец Рэнд Пол, заявив, что запланированные повышенные расходы на оборону и социальные программы приведут к увеличению дефицита бюджета. Если конгрессу не удастся принять решение, то федеральные власти останутся без финансирования во второй раз с начала года.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах ранее сообщил, что проект бюджета на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября) будет опубликован 12 февраля. 

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